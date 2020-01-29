Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Торино» и выйти в полуфинал Кубка Италии - Советский спорт
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29 января 2020 01:25ФутболГичунцев Артур

Гол Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Торино» и выйти в полуфинал Кубка Италии

Встреча прошла на «Сан-Сиро».

Футболисты «Милана» нанесли поражение игрокам «Торино» в ¼ финала Кубка Италии.

Судьбу поединка команды разыграли в дополнительное время, где сильнее оказались «россонери» (4:2). Основное время завершилось вничью (2:2).

Отметим, что один из мячей забил форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Таким образом, «Милан» поспорит с «Ювентусом» за финал Кубка Италии. Ранее туринский клуб выбил с турнира «Рому», одержав победу со счетом 3:1.

Кубок Италии. ¼ финала

«Милан» – «Торино» – 4:2 (1:1, 1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 12 Бонавентура, 1:1 – 34 Бремер, 1:2 – 71 Бремер, 2:2 – 90 Чалханоглу, 3:2 – 106 Чалханоглу, 4:2 – 108 Ибрагимович.

«Милан»: Доннарумма, Конти, Тео, Кьер, Романьоли, Кастильехо, Бонавентура (Рафаэл Леау, 76), Беннасер, Крунич (Чалханоглу, 82), Ребич (Кессиэ, 105), Пионтек (Ибрагимович, 65).

«Торино»: Сиригу, де Сильвестри (Лаксальт, 112), Иццо, Нкулу, Айна, Верди, Лукич, Беренгер (Миллико, 90), Ринкон (Войнович, 112), Бремер (Джиджи, 82), Белотти.

Предупреждения: Ринкон (22), Тео (30), Ребич (37), Иццо (37), Кьер (53), Крунич (74), Конти (93).

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