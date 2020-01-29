Полузащитник «Андерлехта» Салемакерс может перейти в ЦСКА

Столичный ЦСКА проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику «Андерлехта» Алексису Салемакерсу.
Как сообщает Nieuwsblad, красно-синие намерены сразу выкупить игрока, тогда как сам футболист планирует завершить сезон в Бельгии.
В текущем сезоне бельгиец провел за клуб 19 матчей, забил два гола и сделал четыре голевые передачи.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. После 19 туров в активе команды 34 очка.
29 февраля красно-синие на своем поле примут «Урал».
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