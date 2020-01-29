Агент – о том, когда Кокорин присоединится к «Зениту»: Ориентир – завтра

Агент форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал о том, когда игрок присоединится ко второй команде питерцев на сборе в Турции.
– Ориентир – завтра, – приводит «Спорт день за днем» слова Логинова.
– Был ли пункт в контракте с «Зенитом», по которому Александра могут отправить во вторую команду?
– Не разглашаю контрактную информацию, не имею права.
Напомним, 28-летний нападающий провел с «Зенитом» первый сбор и в двух матчах выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Во время подготовки команды в Катаре «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако игрок отказался переходить в другую команду. На второй сбор в Испанию Кокорин в составе «Зенита» не полетел.
«Зенит-2» готовится к возобновлению сезона в Турции, сбор продлится до 7 февраля.
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