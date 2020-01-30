«Интер» поспорит с «Наполи» за финал Кубка Италии Об этом стало известно сегодня, 30 января.

Футболисты «Интера» обыграли «Фиорентину» в матче ¼ финала Кубка Италии – 2:1.

В составе победителей по голу забили Антонио Кандрева, а также Николо Барелла. У гостей это сделал Мартин Касерес.

Таким образом, команда Антонио Конто вышла в полуфинал, где ей предстоит сыграть с «Наполи».

Кубок Италии. ¼ финала

«Интер» – «Фиорентина» 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – 44 Кандрева, 1:1 – 60 Касерес, 2:1 – 67 Барелла.

«Интер»: Ханданович, Годин, Бастони, Раноккия, Янг, Кандрева (Мозес, 74), Барелла, Весино, Санчес (Эриксен, 66), Лукаку (Эспозито, 88), Мартинес.

«Фиорентина»: Терраччано, Далберт, Чеккерини, Касерес, Лирола (Геззаль, 85), Бадель (Кутроне, 56), Бенасси, Кьеза (Соттиль, 80), Пульгар, Миленкович, Влахович.

Предупреждения: Касерес (45), Далберт (65), Соттиль (89).