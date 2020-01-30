«Интер» поспорит с «Наполи» за финал Кубка Италии

Футболисты «Интера» обыграли «Фиорентину» в матче ¼ финала Кубка Италии – 2:1.
В составе победителей по голу забили Антонио Кандрева, а также Николо Барелла. У гостей это сделал Мартин Касерес.
Таким образом, команда Антонио Конто вышла в полуфинал, где ей предстоит сыграть с «Наполи».
Кубок Италии. ¼ финала
«Интер» – «Фиорентина» 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 44 Кандрева, 1:1 – 60 Касерес, 2:1 – 67 Барелла.
«Интер»: Ханданович, Годин, Бастони, Раноккия, Янг, Кандрева (Мозес, 74), Барелла, Весино, Санчес (Эриксен, 66), Лукаку (Эспозито, 88), Мартинес.
«Фиорентина»: Терраччано, Далберт, Чеккерини, Касерес, Лирола (Геззаль, 85), Бадель (Кутроне, 56), Бенасси, Кьеза (Соттиль, 80), Пульгар, Миленкович, Влахович.
Предупреждения: Касерес (45), Далберт (65), Соттиль (89).