Главный тренер «Сельты»: «Валенсия» воспользовалась своими возможностями, а мы нет «Сельта» потерпела очередное поражение в чемпионате Испании.

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия считает, что его команда не заслужила поражения в матче против «Валенсии».

«Иногда футбол несправедлив. Если будем так играть, то результаты придут. «Валенсия» воспользовалась своими возможностями, а мы нет. Я смелый тренер и рискну ради трех очков вместо того, чтобы согласиться на одно», - цитирует Гарсию Mundo Deportivo.

Напомним, вчера матч 22-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Сельта» завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил на 77-й минуте Карлос Солер.

Благодаря победе «Валенсия» вышла на четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 22 матчей.

«Сельта» осталась в зоне вылета на 18-м месте с 17 очками. Безвыигрышная серия команды длится 8 туров (5 ничьих и 3 поражения).

8 февраля «Валенсия» сыграет в гостях с «Хетафе». «Сельта» 9 февраля примет «Севилью».

Добавим, что российский нападающий гостей Федор Смолов дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену на 78-й минуте.