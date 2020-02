Томас Тухель – о конфликте с Мбаппе: Я решаю, кто выходит на поле, а кто идет отдыхать

– Я тренер, и решаю кто выходит на поле, а кто идет отдыхать. Мбаппе очень умный, он знает, что делает. Ему не нравится уходить с поля, никто не любит подобное. Это плохая ситуация, но мы не единственный клуб, который сталкивается с подобными вещами. Я не злюсь, но мне грустно, потому что в таких вещах нет необходимости. Я объяснил ему, почему я его заменил, и так будет всегда. Я всегда буду решать технические аспекты. Мы не играем в теннис, мы играем в футбол, и мы должны уважать всех, – цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, что Мбаппе стал автором одного из голов парижан в ворота «Монпелье» (5:0) – француз забил на 57-й минуте. Спустя 11 минут он был заменен на Мауро Икарди, чем был очень недоволен.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в лиге 1, набрав 55 очков в 22 матчах.

Neymar always respects his managers (Emery/Tuchel/Martino/Enrique) and never made a scene when subbed off etc.



Meanwhile “idol” / “role model” Kylian Mbappe: pic.twitter.com/1mdEq4LMRB