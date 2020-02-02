Форварда «Монако» Мартинша могут дисквалифицировать на полгода за толчок арбитра - Советский спорт
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02 февраля 2020 20:59ФутболШарафудинов Виктор

Форварда «Монако» Мартинша могут дисквалифицировать на полгода за толчок арбитра

Скандальный эпизод произошел во вчерашнем матче монегасков против «Нима».

В субботу 1 февраля «Монако» проиграл «Ниму» в чемпионате Франции со счетом 1:3. На 32-й минуте встречи сразу двое игроков монегасков были удалены с поля. Тьемуэ Бакайоко получил красную карточку за грубый фол против Ромена Филиппото, а Желсон Мартинш взялся протестовать так бурно, что толкнул арбитра Микаэля Лесанжа. За этот поступок португалец тоже был наказан прямой красной.

По информации Get French Football News, теперь Мартиншу грозит дисквалификация от 6 до 8 месяцев. Именно такие санкции за физическое воздействие на арбитров предусматривает регламент французского чемпионата.

Решение будет принято в среду 5 февраля на заседании дисциплинарного комитета лиги 1.

В июле прошлого года «Монако» приобрел Мартинша у мадридского «Атлетико» за 30 млн евро. В нынешнем сезоне 24-летний фланговый нападающий отметился 4 голами и одной результативной передачей в 21 матче лиге 1.

«Монако», потерпев три поражения подряд, занимает 13-место, набрав 29 очков в 22 матчах.

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