«Вильярреал» на своем поле взял верх над «Осасуной» Футболисты «Вильярреала» обыграли «Осасуну» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1.

В составе хозяев поля голами отметились Пако Алькасер (45+1-я минута), Рубен Пенья (54) и Санти Касорла (59, с пенальти), у гостей отличился Аридан (48).

После этой игры «Вильярреал» набрал 34 очка и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице примеры, «Осасуна» с 28 очками занимает 11-е место.

Добавим, что в следующем туре «Вильярреал» в гостях сыграет с «Вальядолидом», а «Осасуна» на своем поле примет «Реал».