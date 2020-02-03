Бенедикт Хеведес: Уход Смолова нас расстроил, но мы должны уважать его решение Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о переходе нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту».

- Его уход нас расстроил, нам нужно его мастерство. Что касается лично Федора, то я рад, что у него появился шанс поиграть в Испании. Если говорить о нашей команде, то это минус, нам нужны качественные игроки. Но это его личное решение, и мы должны его уважать, - приводят слова Хеведеса «Известия».

Напомним, что Смолов дебютировал за «Сельту» в чемпионате Испании, выйдя на замену на 78-й минуте в матче против «Валенсии» (0:1).