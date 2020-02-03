«Ювентус» летом хочет вернуть Орсолини Туринский клуб приобрел 23-летнего игрока зимой 2017 года за шесть миллионов евро, но затем был продан в «Болонью».

«Ювентус» рассматривает вариант с возвращением полузащитника «Болоньи» Риккардо Орсолини.

Как сообщает Football Italia, сумма трансфера составит 22 миллиона евро

Напомним, что Орсолини был арендован «Болоньей» зимой 2018 года у «Ювентуса», а летом 2019-го был выкуплен за 15 миллионов евро. Туринский клуб оставил за собой право выкупа игрока.

В составе «Болоньи» полузащитник сыграл 69 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов. Ранее он выступал за «Асколи» и «Аталанту».

В нынешнем сезоне 23-летний итальянец принял участие в 24 матчах, отметившись семью забитыми мячами и пять голевыми передачами. Его команда идет на десятой строчке чемпионата Италии, имея в своем активе 30 набранных очков.