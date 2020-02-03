Кокорин оформил дубль в товарищеском матче «Зенита-2» Он был отправлен во второй состав за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.

Футболисты «Зенита-2» разгромили бразильский клуб «Гремио Новоризонтино» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. Примечательно, что дубль в составе победителей оформил нападающий Александр Кокорин. Добавим, что его контракт с чемпионом России истекает летом 2020 года. По слухам, он может покинуть команду и вернуться в московский «Локомотив». Товарищеский матч «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Гремио Новоризонтино» (Ново-Оризонти) – 4:1 (1:1) Голы у «Зенита-2»: Тарасов, 3; Хубулов, 54; Кокорин, 68, 69