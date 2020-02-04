Игорь Гамула: Все влюбились в «Ростов» Карпина Специалист тренирует команду с 2017 года.

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула поддержал решение руководство продлить контракт с наставником команды Валерием Карпиным.

«К этому все шло с первого дня его работы в клубе. Когда его приглашал президент, он сразу сказал, что это надолго. Были разговоры и про 5 лет, и про 10. Оно так и пришло.

Это правильное и хорошее решение для ростовского футбола и болельщиков. Все влюбились в Валерия Георгиевича и команду, все к Карпину очень хорошо относятся», – цитирует Гамулу «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Ростов» занимает 3-е место в таблице РПЛ, набрав 34 очка.

Добавим, что новый контракт Карпина рассчитан на 5 лет.