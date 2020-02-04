Бернд Лено: В команде не было ощущения, что какой-то игрок хотел уйти

– Конечно, есть много слухов, и СМИ говорят об этом. Но у нас никогда не было ощущения, что какой-либо игрок думал о другом клубе или хотел уйти, отказывался тренироваться или у него не было настроения на тренировках. Все видят, что у нас новый менеджер и новый менталитет. Мы хотим что-то построить здесь, в «Арсенале». Мы видим на поле, что все эти слухи не влияют на этих игроков – они сражаются, они ведут команду вперед, и это единственный путь, – цитирует Лено Goal.com.
Ранее сообщалось о том, что полузащитники Дани Себальос, Месут Озил и Гранит Джака, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг могли покинуть команду в январе.
На данный момент «Арсенал» с 31 очком занимает десятое место в АПЛ. От зоны еврокубков подопечные Микеля Артеты отстают на пять очков.
Что касается Лено, то 27-летний голкипер сыграл в 25 матчах, пропустив 34 гола и пять раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Кузнецов напророчил связку Смолов - Аспас. Как Федор дебютировал в Виго На следующий день после перехода из «Локомотива» на правах аренды в «Сельту» Федор Смолов дебютировал за команду из Виго. 02.02.2020 21:01 Футбол Безъязычный Алексей Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Олег Знарок: У меня 12 динамовцев в составе! «Спартак» потерпел чувствительное домашнее поражение от московского «Динамо» – 0:4. 01.02.2020 21:15 Хоккей Кузютина Елена Овечкин обогнал еще одну легенду НХЛ, Малкин и Кучеров не отстают Обзор игрового дня в НХЛ. 01.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай