Бернд Лено: В команде не было ощущения, что какой-то игрок хотел уйти Голкипер «Арсенала» Бернд Лено рассказал что, никто из футболистов его команды не планировал уйти из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

– Конечно, есть много слухов, и СМИ говорят об этом. Но у нас никогда не было ощущения, что какой-либо игрок думал о другом клубе или хотел уйти, отказывался тренироваться или у него не было настроения на тренировках. Все видят, что у нас новый менеджер и новый менталитет. Мы хотим что-то построить здесь, в «Арсенале». Мы видим на поле, что все эти слухи не влияют на этих игроков – они сражаются, они ведут команду вперед, и это единственный путь, – цитирует Лено Goal.com.

Ранее сообщалось о том, что полузащитники Дани Себальос, Месут Озил и Гранит Джака, а также нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг могли покинуть команду в январе.

На данный момент «Арсенал» с 31 очком занимает десятое место в АПЛ. От зоны еврокубков подопечные Микеля Артеты отстают на пять очков.

Что касается Лено, то 27-летний голкипер сыграл в 25 матчах, пропустив 34 гола и пять раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.