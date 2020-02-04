Голкипер «Бернли» заинтересовал «Челси» Поуп выступает за команду с лета 2016 года.

Вратарь «Бернли» Ник Поуп попал в сферу интересов «Челси».

По информации The Daily Express, руководство лондонцев видит в 27-летний голкипер возможную замену Кепе Аррисабалаге, игрой которого недоволен главный тренер Фрэнк Лэмпард.

Поуп перешел в «Бернли» в июле 2016 года из «Чарльтона» за 1,3 миллиона евро. В этом сезоне 27-летний голкипер провел 25 матчей, пропустив 38 голов и девять раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности. Его команда занимает 11-е место в АПЛ, набрав 31 очко.

На счету Поупа две встречи в составе сборной Англии.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.