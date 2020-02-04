«Рома» может получить нового владельца до конца нынешнего месяца Представители Friedkin Group продолжают переговоры с владельцем римского клуба Палоттой.

Итальянская газета Corriere dello Sport сообщает, что в Риме продолжаются переговоры юристов владельца футбольного клуба «Рома» Джеймса Палотта с представителями The Friedkin Group о продаже трехкратных чемпионов Италии новым владельцам.

Стороны надеются оформить сделку до конца нынешнего месяца. Инвесторы из Техаса заплатят 780 миллионов евро. Эта сумма включает долги «Ромы», оцениваемые в 272 миллиона евро, и согласована с главой The Friedkin Group Дэном Фридкином. Капитал Фридкина составляет около 4,3 миллиардов долларов США.

Бизнесмен из Бостона Палотта стал владельцем и президентом «Ромы» в 2012 году. С тех пор команда трижды занимала второе место в серии А, а также вышла в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

В то же время из-за постоянных коррупционных скандалов так и не было начато долгожданное строительство нового стадиона римского клуба.