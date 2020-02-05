Кьеллини вернулся в общую группу «Ювентуса» после тяжелой травмы (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини провел утреннюю тренировку команды в общей группе.

Таким образом, 35-летний итальянец вернулся в строй после разрыва крестообразных связок колена. Это случилось 30 августа 2019 года.

В своем Instagram капитан «старой синьоры» опубликовал несколько фото и написал: «На поле с моими товарищами. Прекрасное чувство».

Добавим, что футболист выступает за туринский клуб с 2005 года. За это время он провел 507 матчей и забил 37 голов.