«Динамо» обыграло «Вентспилс» в товарищеском матче Москвичи продолжают готовиться ко второй части сезона.

Московское «Динамо» обыграло «Вентспилс» в товарищеском матче на сборе в Турции.

Латвийский клуб вышел вперед благодаря голу Андрея Сахневича на 27-й минуте. Динамовцы сравняли счет усилиями Кирилла Панченко на 63-й минуте, а в самой концовке встречи победу бело-голубым принес точный удар Заурбека Плиева.

Добавим, что на сегодня у «Динамо» запланирована еще одна товарищеская встреча. Соперником москвичей станет узбекистанский «Металлург».

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Динамо» — «Вентспилс» — 2:1 (0:1)

Голы: Сахневич, 27 (0:1). Панченко, 63 (1:1). Плиев, 89 (2:1).

«Динамо»: Лещук, Морозов, Плиев, Евгеньев, Рауш, Кардозу (Зорин, 66), Жоаузинью (Нжи, 60), Соснин (Хильемарк, 66), Каборе (Денисов, 75), Игбун (Карапузов, 60), Панченко (Школик, 75).