РФС: Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

- Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году, - цитирует пресс-службу организации RT.

Ранее beIN SPORTS сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира в Катаре.