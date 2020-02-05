Михаил Дегтярев: Это компетенция ФИФА принимать решение относительно формата участия России Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

- Очередная чушь и провокация. Это компетенция ФИФА принимать решение относительно формата участия России. И то, только после того, как наша сборная пройдет отборочные соревнования. Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты. Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота. Теперь пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе, - передает слова Дегтярева «РИА Новости».

Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал beIN SPORTS сообщил, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе.