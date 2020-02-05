Агент Кокорина: «Балтика»? В первый раз слышу от вас Кирилл Логинов, агент Александра Кокорина, прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Зенита» со стороны «Балтики».

- «Балтика»? В первый раз слышу от вас. Честно говоря, уже надоело опровергать интерес других клубов, - цитирует Логинова «Спорт день за днем».

Ранее генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев сообщил, что у него состоялся дружеский разговор с Александром Кокориным.

Напомним, Кокорин провел с «Зенитом» первый сбор в Катаре, по ходу которого «Сочи» объявил об аренде игрока. Несмотря на это, футболист принял участие в двух контрольных матчах и был в них капитаном команды. После возвращения в Россию Кокорин отказался от перехода в «Сочи» и был переведен в «Зенит-2», выступающий в ПФЛ.