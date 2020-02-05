Александр Кокорин: С «Балтикой» четыре дня на связи Форвард «Зенита» подтвердил факт переговоров с клубом ФНЛ.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин заявил, что общается с руководством «Балтики», которая ранее сообщила об интересе к игроку.

«С «Балтикой» четыре дня на связи, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего нападающего. – Посмотрим, что выйдет из этого».

Напомним, в настоящее время Кокорин тренируется в Турции с «Зенитом-2», куда был отправлен после отказа от аренды в «Сочи».

В понедельник форвард сделал дубль в матче с бразильской командой «Гремио Новоризонтино» (4:1), забив два гола за две минуты.

После 25 туров ФНЛ «Балтика» набрала 39 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на девять очков.