Испанские СМИ: Абидаля могут уволить из «Барселоны» Технического директора подверг публичной критике Месси.

Испанская газета Marca, ссылаясь на каталонскую радиостанцию RAC1, пишет о том, что технический директор «Барселоны» Эрик Абидаль находится на грани увольнения. Сегодня бывший французский футболист должен провести встречу с президентом клуба Жозепом Бартомеу.

В своих недавних интервью газетам Sport и El Mundo Deportivo Абидаль заявил, что одной из причин январского увольнения Эрнесто Вальверде была утрата доверия к тренеру со стороны некоторых футболистов, которые перестали полностью выкладываться в матчах и на тренировках. По мнению журналистов Marca, Бартомеу мог расценить такие слова как «нарушение этики».

Вчера француза подверг публичной критике капитан «Барселоны» Лионель Месси, написав в Instagram следующее:

«Игроки несут ответственность за то, что происходит на футбольном поле, и мы первыми признаем, когда делаем что-то недостаточно хорошо. Те, кто занимается менеджментом, тоже должны ответственно подходить к своим обязанностям. Прежде всего, они должны нести ответственность за те решения, которые принимают. В конце концов, я думаю, что, говоря об игроках, нужно называть имена. Не называя имен, вы пачкаете всех и даете пищу для комментариев и разговоров, в которых нет правды».

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Абидаль занимает должность технического секретаря клуба (по факту спортивного директора) с июня 2018 года.

Каталонцы занимают второе место в таблице примеры, отставая после 22 туров от «Реала» на 3 очка.