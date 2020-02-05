РФС объявил о переносе заседания исполнительного комитета Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоится 13 февраля, хотя, ранее сообщалось, что мероприятие запланировано на 11-е число.

По официальной информации, в ходе заседания РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18 команд.

Добавим, что ранее отечественные клубы также поддержали идею об изменениях в Кубке России. Этот вопрос также рассмотрят во вторник, 11 февраля.