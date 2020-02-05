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Абидаль останется спортивным директором «Барселоны» - Советский спорт
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05 февраля 2020 23:48ФутболГичунцев Артур

Абидаль останется спортивным директором «Барселоны»

Ранее он подвергся критике со стороны капитана каталонцев Лионеля Месси.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу решил не увольнять французского функционера Эрика Абидаля.

Как сообщает Sport.es, глава сине-гранатовых провел встречу с Абидалем, которая продлилась более двух часов. В беседе также принял участие один из директоров «Барселоны» Оскар Грау.

Отмечается, что перед тем, как встретиться с французом Бартомеу пообщался с Месси и выслушал его аргументы. По итогам встречи президент «Барселоны» решил оставить Абидаля на посту спортивного директора.

Ранее француз, рассказывая об уходе Эрнесто Вальверде, сообщил, что некоторые игроки были недовольны работой специалиста и выкладывались не в полную силу. Месси, в свою очередь, потребовал от него назвать имена этих футболистов и посоветовал тому не разжигать конфликт.

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