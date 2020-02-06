РУСАДА окажет полную поддержку УЕФА на Евро-2020 в отношении антидопинговой деятельности Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала о том, организация будет максимально тесно сотрудничать с УЕФА во время проведения Евро-2020 по поводу антидопинговых вопросов.

– РУСАДА будет оказывать полную поддержку УЕФА при проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года в отношении антидопинговой деятельности. Сотрудники антидопинговых службы ассоциации получат от РУСАДА официальные разрешения на возможность беспрепятственно транспортировать допинг-пробы мочи и крови через государственную границу Российской Федерации. Так, как это было во время последнего чемпионата мира, который проходил в России, – цитирует Пахноцкую ТАСС.

Напомним, что в связи с лишением московской лаборатории аккредитации WADA все допинг-пробы, взятые на территории России, могут быть проверены только за рубежом.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два поединка.