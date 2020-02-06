Александр Кокорин: Мое будущее зависит от меня самого Нападающий тренируется в Турции вместе с «Зенитом-2».

Отказавшись от перехода на правах аренды в ФК «Сочи», Александр Кокорин был переведен в «Зенит-2» и отправился вместе со второй командой питерского клуба на сбор в Турцию.

О тренировочных буднях Кокорин рассказал в интервью Bobscoccer:

«Насколько я понимаю, здесь много новых ребят, которые только начинают работать в этой команде. Понятно, что им тяжеловато – они играют под большими нагрузками, быстрее привыкают только те, кто постарше. Мне в первые дни тоже было непросто, но ничего, втянулся, так что и ребята привыкнут. Собирается новая команда, многие только начинают свой путь в большой футбол.

Конечно, удобнее всего играть ближе к чужим воротам, но я понимаю, что тренерский штаб преследует свои цели, смотрят ребят, поэтому меня и попросили играть на нескольких позициях.

Что касается моего будущего, то оно зависит только от меня».

СМИ сообщали об интересе к 28-летнему нападающему со стороны калининградской «Балтики» и казанского «Рубина».