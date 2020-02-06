«Крылья Советов» отдали полузащитника Гынсаря в аренду израильскому клубу

Самарские «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о том, что полузащитник Раду Гынсарь весеннюю часть сезона проведет в Израиле. Аренду 28-летнего молдавского футболиста оформил клуб «Хапоэль» из города Кирьят-Шмона.
Прошлым летом Гынсарь перешел в «Крылья Советов» из в качестве свободного агента из другого израильского клуба «Хапоэль» (Хайфа). В первой части сезона молдаванин сыграл в чемпионате России 10 матчей и забил 1 гол.
«Крылья Советов» занимают в турнирной таблице РПЛ предпоследнее 15-е место, набрав 18 очков в 19 матчах.
«Хапоэль» из Кирьят-Шмоны идет на 12-м месте в чемпионате Израиля, имея 19 очков после 22 игр.
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