«Крылья Советов» отдали полузащитника Гынсаря в аренду израильскому клубу Молдаванин будет до лета играть за «Хапоэль» из Кирьят-Шмоны.

Самарские «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о том, что полузащитник Раду Гынсарь весеннюю часть сезона проведет в Израиле. Аренду 28-летнего молдавского футболиста оформил клуб «Хапоэль» из города Кирьят-Шмона.

Прошлым летом Гынсарь перешел в «Крылья Советов» из в качестве свободного агента из другого израильского клуба «Хапоэль» (Хайфа). В первой части сезона молдаванин сыграл в чемпионате России 10 матчей и забил 1 гол.

«Крылья Советов» занимают в турнирной таблице РПЛ предпоследнее 15-е место, набрав 18 очков в 19 матчах.

«Хапоэль» из Кирьят-Шмоны идет на 12-м месте в чемпионате Израиля, имея 19 очков после 22 игр.