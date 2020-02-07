Лаллана уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2020 года.

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана планирует покинуть клуб в конце текущего сезона.

Как сообщает Daily Mail, 31-летний футболист считает, что не получает достаточного количества игрового времени и собирается уйти из команды в качестве свободного агента.

Напомним, Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году. За все время он сыграл за клуб 175 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 22 результативные передачи.

В текущем сезоне англичанин провел за ливерпульцев 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.