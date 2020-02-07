Рибери с понедельника приступит к тренировкам Французский футболист из-за травмы не играл за «Фиорентину» с 30 ноября.

Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте опубликовала информацию о состоянии здоровья 36-летнего полузащитника Франка Рибери.

30 ноября француз получил травму лодыжки в домашнем матче «фиалок» против «Лечче» (0:1), после чего ему была сделана операция.

Сегодня врачи извлекли фиксаторы из лодыжки Рибери. В понедельник Франк сможет приступить к тренировкам по индивидуальному плану в тренажерном зале и на футбольном поле.

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» перешел в «Фиорентину» в августе прошлого года, подписав контракт на два сезона. До травмы Рибери успел сыграть в серии А 11 матчей, забив 2 мяча и сделав 2 результативные передачи.