«Крылья Советов» интересуются защитником «Динамо» Морозовым В нынешнем сезоне футболист провел 13 матчей в РПЛ.

Самарские «Крылья Советов» проявляют интерес к 25-летнему правому защитнику московского «Динамо» Григорию Морозову. Об этом сообщает Чемпионат.com

На профессиональном уровне Морозов выступал только за «Динамо», в сумме сыграв 107 матч за бело-голубых, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. В нынешнем сезоне на счету Григория 13 матчей и 1 гол в РПЛ. В данный момент рыночная стоимость защитника оценивается в 1,8 млн евро.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 8-е место, набрав 24 очка в 19 турах. «Крылья Советов» с 18 очками находится на предпоследней 15-й строчке.