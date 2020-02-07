Со следующего сезона в АПЛ могут измениться правила фиксации офсайдов

По информации The Times, большинство клубов выступает за то, чтобы в следующем сезоне допустить офсайды в 10 сантиметров.
Директор судейской организации PGMOL Майк Райли отметил, что с учетом новых правил было бы засчитано 9 из 25 забитых мячей, отмененных при помощи VAR.
В УЕФА также недовольны нынешней системой определения «вне игры», поэтому решение может быть принято и на уровне еврокубков.
Для изменения регламента фиксации офсайдов нужно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Ежегодное собрание этой организации пройдет 29 февраля.
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