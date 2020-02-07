Со следующего сезона в АПЛ могут измениться правила фиксации офсайдов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 февраля 2020 22:18ФутболКорегин Владислав

Со следующего сезона в АПЛ могут измениться правила фиксации офсайдов

Клубы английской премьер-лиги намерены изменить система фиксации положения «вне игры».

По информации The Times, большинство клубов выступает за то, чтобы в следующем сезоне допустить офсайды в 10 сантиметров.

Директор судейской организации PGMOL Майк Райли отметил, что с учетом новых правил было бы засчитано 9 из 25 забитых мячей, отмененных при помощи VAR.

В УЕФА также недовольны нынешней системой определения «вне игры», поэтому решение может быть принято и на уровне еврокубков.

Для изменения регламента фиксации офсайдов нужно получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Ежегодное собрание этой организации пройдет 29 февраля.

«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Анастасия Павлюченкова: В женском теннисе все нормально, нужно просто потерпеть Рафаэль Надаль: Для меня было бы лучше, если бы на Australian Open победил Тим Кузнецова сыграет на турнире St Petersburg Ladies Trophy
Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль
Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктория Синицина: Катаясь в ледовых шоу, ты не выходишь из формы Никита Кацалапов: Номера для шоу поставили за восемь часов В январе РУСАДА проверило на допинг восемь фигуристов
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Брагин в сборной – главная звезда? Чего ждать от сборной «шведского созыва»? Репортаж из Новогорска Сборная России по хоккею отправляется на очередной этап Евротура – Шведские игры. 04.02.2020 17:15 Хоккей Кузютина Елена
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Семин не дал Тедеско выиграть трофей в Дохе «Спартак» и «Локомотив» на межсезонном турнире в Катаре выдали по одному впечатляющему тайму, но победителя выявили только в серии пенальти. На сей раз железнодорожникам повезло больше, чем в поединке с «Партизаном». 05.02.2020 20:30 Футбол Мощенко Захар
Валерий Рейнгольд: Никаких авансов Соболеву и Глушенкову. Чего охать? Бывший нападающий «Спартака» подвел итоги матча 2-го тура Кубка Париматч Премьер против «Локомотива» (1:1, 2:4-пен). 06.02.2020 10:30 Футбол Усачев Владислав
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
Новости
22:33 Футбол Онана может заменить Кепу в «Челси»
22:18 Футбол Со следующего сезона в АПЛ могут измениться правила фиксации офсайдов
22:05 Фигурное катание Валиева – победительница юниорского первенства России
22:03 Баскетбол «Химки» обыграли «Црвену Звезду», прервав серию из трех поражений
21:56 Футбол «Крылья Советов» интересуются защитником «Динамо» Морозовым
21:45 Футбол Лоренцо Инсинье: «Наполи» становится командой, которую боится «Ливерпуль»
21:34 Футбол Президент «Баварии»: Роналду слишком старый для нас
21:30 Футбол «Зенит» опубликовал расписание спаррингов на турецком сборе
21:24 Футбол Официально: Бывший игрок «Тамбова» Бенито перешел в киевское «Динамо»
21:19 Футбол Адебайор продолжит карьеру в чемпионате Парагвая
21:09 Футбол Жозеп Бартомеу: Играть с «Атлетиком» на выезде всегда тяжело
21:02 Теннис Кудерметова проиграла Богдан, Румыния сравняла счет в матче против России
20:59 Футбол Президент «Ренна» покинул свой пост
20:51 Футбол Константин Марадишвили: Ощущаю себя настоящим «конем»
20:43 Фигурное катание Петр Гуменник: Я рад, что после череды неудачных стартов показал достойный результат
20:36 Футбол «Краснодар» выиграл у норвежского «Мьендалена», Ари и Сергеев сделали по дублю
20:18 Футбол Бельханда вслед за «Спартаком» отказал и «Рубину»
20:09 Футбол Месси – самый высокооплачиваемый игрок Европы
20:05 Футбол Рибери с понедельника приступит к тренировкам
19:54 Фигурное катание Панфилова и Рылов лидируют после короткой программы на юниорском первенстве России
Скандал дня: китайский самолет из Уханя, вопреки запретам, приземлился в Шереметьево?
«Урал Инжиниринг» отказался достраивать ЖК «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле
Мы потеряли очень большого человека — депутаты о гибели Хайруллина
Сообщение о теракте не помешало суду продлить арест Музраева
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика