«Рома» потерпела домашнее поражение от «Болоньи» Римляне проиграли во втором матче кряду в серии А.

Матч 23-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Болонья» завершился со счетом 2:3.

Гости вышли вперед на 16-й минуте – гол забил полузащитник Риккардо Орсолини. Через шесть минут римляне сравняли счет – защитник «Болоньи» Стефано Денсвил отправил мяч в собственные ворота. Затем голландец исправил свою ошибку и сделал голевой пас на своего партнера по команде Мусу Барроу (26). На 51-й минуте гамбийский форвард стал автором дубля.

Казалось, что после забитого мяча Генриха Мхитаряна (72) хозяева смогут зацепиться за ничью, но в концовке встречи не смогли дожать своего соперники. Итоговый счет – 3:2 в пользу «Болоньи».

Отметим, что «Рома» заканчивала матч вдесятером – на 80-й минуте был удален полузащитник Брайан Кристанте.

Команда Паулу Фонсеки занимает пятое место, оставшись с 39 очками после 22 игр. «Болонья» поднялась на шестую позицию (33).

15 февраля «Рома» в гостях сыграет с «Аталантой». В тот же день «Болонья» дома примет «Дженоа».