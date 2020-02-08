Гурам Аджоев – о реформе Кубка: Ни в одной стране нет такого формата, зачем нам выделяться - Советский спорт
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08 февраля 2020 12:38ФутболЛипкин Антон

Гурам Аджоев – о реформе Кубка: Ни в одной стране нет такого формата, зачем нам выделяться

В Кубке России может появиться групповой этап.

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о возможной реформе Кубка России.

В пятницу комитет профессионального футбола РФС поддержал реформу структуры проведения Кубка России. В турнире может появиться групповой этап, а команды, участвующие в еврокубках, будут начинать выступление с 1/8 финала.

«Кубок должен быть для всех, все должны быть равны, – приводит ТАСС слова Аджоева, – ни в одной стране нет такого формата, зачем нам выделяться таким образом? Но я никому ничего не навязываю, окончательно решение примет исполнительный комитет».

Окончательное решение о формате проведения Кубка России примет исполнительный комитет РФС.

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