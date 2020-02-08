Гурам Аджоев – о реформе Кубка: Ни в одной стране нет такого формата, зачем нам выделяться

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о возможной реформе Кубка России.
В пятницу комитет профессионального футбола РФС поддержал реформу структуры проведения Кубка России. В турнире может появиться групповой этап, а команды, участвующие в еврокубках, будут начинать выступление с 1/8 финала.
«Кубок должен быть для всех, все должны быть равны, – приводит ТАСС слова Аджоева, – ни в одной стране нет такого формата, зачем нам выделяться таким образом? Но я никому ничего не навязываю, окончательно решение примет исполнительный комитет».
Окончательное решение о формате проведения Кубка России примет исполнительный комитет РФС.
Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от поражения Обзор игрового дня в НХЛ. 04.02.2020 06:30 Хоккей Трофименко Кирилл Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий Спорт должен учить достоинству, а не унижать его. Колонка Кушанашвили Природа людей энигматична, и я, наблюдая за иными «белковыми соединениями», не могу определиться: разбираться с ними или разобраться с ними раз и навсегда? 04.02.2020 22:00 Хоккей Кушанашвили Отар Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев Разогнавшуюся «Тампу» и Кучерова не остановил даже Малкин Ударный игровой день выдался в НХЛ. Состоялось аж 12 матчей, команды поистине играют в режиме нон-стоп на радость поклонникам хоккея! 07.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай