Слуцкий спел перед футболистами «Рубина» (видео)

«Мы все этого ждали, и Леонид Викторович это сделал», - говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.
Ранее Слуцкий пошутил на тему посвящения новичков в «Рубине».
Напомним, что 48-летний специалист возглавил «Рубин» 19 декабря. Казанская команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.
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