Кака: Заиграть в АПЛ не станет проблемой для Месси Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака прокомментировал возможный уход из «Барселоны» нападающего Лионеля Месси.

– Допускаю мысль, что Месси может покинуть «Барселону». Заиграть в АПЛ или в топ-клубе в одной из трех лучших лиг в мире – это не станет для него проблемой. Но все зависит от того, чего он хочет. Сложно представить его в другой команде, но он может сказать себе: «Пришло время что-то изменить, хочу получить новый опыт. Я буду лучшим футболистом мира в другой команде», – цитирует Кака Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Месси вступил в конфликт со своим партнером по команде Херардом Пике, а затем в своем аккаунте в Instagram раскритиковал работу спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля. Аргентинцем уже активно интересуется «Манчестер Сити».

Контракт 32-летнего игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду этим летом. В нынешнем сезоне на счету аргентинца 25 матчей, в которых он забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Всего в своей карьере Месси забил 622 гола и отдал 256 ассистов в 712 матчах за испанский клуб.