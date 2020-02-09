«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в баскском дерби Клуб из Сан-Себастьяна поднялся на шестое место, опередив «Валенсию».

Матч 23-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетик» завершился с результатом 2:1.

Все голы были забиты в последней трети матча. На 65-й минуте хозяева открыли счет стараниями Порту, который метко пробил с правой после передачи Александера Исака. На 71-й равновесие восстановил форвард гостей Иньяки Уильямс, но на 83-й «Реал Сосьедад» вновь вышел вперед благодаря точному удару Исака.

«Атлетик» заканчивал матч вдесятером – на 89-й минуте был удален Икер Муньяин.

«Реал Сосьедад» поднялся на шестое место, оттеснив на седьмую строчку «Валенсию». У обеих команд по 37 очков после 23 трех туров, но у басков лучше разница мячей.

«Атлетик» находится на девятой позиции, оставшись с 31 очком. Безвыигрышная серия клуба из Бильбао длится 8 туров (5 ничьих и 3 поражения).

16 февраля «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Эйбаром», а «Атлетик» примет «Осасуну».