Голы Иско и Рамоса помогли «Реалу» разгромить в гостях «Осасуну» Футболисты «Реала» крупно обыграли «Осасуну» в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

В составе хозяев поля голом отметился Гарсия Унай (14-я минута), у мадридской команды отличились Иско (33), Серхио Рамос (38), Лукас Васкес (84) и Лука Йович (90+2).

После этой игры «Реал» набрал 52 очка и продолжает лидировать в чемпионате Испании, «осасуна» с 28 очками занимает 12-е место.

В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Сельты», а «Осасуна» в гостях встретится с «Атлетиком».