Зинедин Зидан: Бэйл - важный игрок для «Реала». У нас с ним нет проблем Мадридцы продолжают лидировать в чемпионате Испании.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг слухи о конфликте с Гаретом Бэйлом.

«Он - важный игрок для нас. Не играя в последних матчах, сегодня он провел хорошие минуты. Проблема в том, что все хотят, чтобы у нас были проблемы с Гаретом, но их нет. У нас в команде много игроков, непросто распределять время между всеми. Он не готов полностью в физическом плане, поэтому мы внесли изменения. Но мы рассчитываем на него», - цитирует Зидана Marca.

Напомним, вчера футболисты «Реала» крупно обыграли «Осасуну» в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1. Бэйл появился на поле в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. В текущем сезоне валиец провел 16 матчей за клуб во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

После этой победы «Реал» набрал 52 очка и продолжает лидировать в чемпионате Испании, опережая идущую на втором месте «Барселону» на три очка. В следующем туре мадридцы дома сыграют против «Сельты».