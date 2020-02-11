Мариу Руй: «Наполи» необходимо к каждому матчу подходить так, будто это финал Лиги чемпионов Защитник «Наполи» Мариу Руй поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Кубка Италии с «Интером».

– Для нас каждая игра должна быть важной, учитывая текущую ситуацию и положение дел в таблице. Мы должны оставаться скромными, сделать шаг назад и понять, что к каждому матчу следует подходить так, будто это финал Лиги чемпионов. Только так можно вернуться на тот уровень, на котором был «Наполи». Чтобы вновь стать сильной командой, необходим баланс и стабильность в игре. Мы должны продолжать работать над теми вещами, которые были видны в последнее время, – цитирует Руя официальный сайт неаполитанского клуба.

Полуфинальная встреча Кубка Италии между «Наполи» и «Интером» состоится 12 февраля в Милане. Начало встречи – в 22.45 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 5 марта.

Подопечные Дженнаро Гаттузо занимают 11-е место в серии А, набрав 30 очков после 23 туров.