Технический директор «Болоньи»: Орсолини стоит не менее 70 миллионов евро Технический директор «Болоньи» Вальтер Сабатини прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Риккардо Орсолини в «Ювентус».

– Он стоит не менее 70 миллионов евро. В процессе переговоров мы говорили с «Ювентусом» о возможном обратном выкупе, но этот пункт никогда не записывался официально. На данный момент немыслимо, чтобы его могли продать за цифры, которые были упомянуты в СМИ. Мы обсудим это с «Ювентусом», чтобы все были довольны ситуацией. Если игрок уйдет, нам потребуется компенсация. В любом случае, мы не думаем о его уходе в данный момент, — цитирует Сабатини Football Italia.

Орсолини был арендован «Болоньей» зимой 2018 года у «Ювентуса», а летом 2019-го был выкуплен за 15 миллионов евро. Сообщалось, что туринский клуб оставил за собой право выкупа игрока за сумму около 25 миллионов.

В составе «Болоньи» полузащитник сыграл 70 матчей, забил 18 голов и отдал 10 ассистов. Ранее он выступал за «Асколи» и «Аталанту».

В нынешнем сезоне 23-летний итальянец принял участие в 24 матчах, отметившись семью забитыми мячами и пять голевыми передачами. Его команда идет на седьмой строчке чемпионата Италии, имея в своем активе 33 набранных очка.