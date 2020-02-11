Николай Рассказов: Может, я сейчас полгода отыграю так, что «Аугсбургу» буду не нужен Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал интересе к нему со стороны «Аугсбурга».

– Интересен ли вариант с «Аугсбургом» летом? Это тяжелый вопрос. Мне действительно нужно оценивать ситуации не только в контексте того, что Европа – это развитие карьеры. «Спартак» – топ. Клуб, который все знают. Здесь я сыграл пока немного, у меня не было длительного периода, чтобы я постоянно играл. Стабильности не хватает, что отчасти затормаживает мое развитие. Пока хотел бы остаться в «Спартаке», а дальше – зависит от предложения, поведения клуба, уровня интереса, захочет ли отпускать «Спартак» и так далее. Может, я сейчас полгода отыграю так, что и не нужен буду «Аугсбургу». Понятно, амбиции поиграть в Европе тоже есть, но у меня достаточно задач и в «Спартаке», – цитирует Рассказова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что немецкий клуб хотел арендовать 22-летнего россиянина этой зимой до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне Рассказов провел 13 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.