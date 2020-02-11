Евгений Ловчев: Рейнгольд госпитализирован, ему стало плохо, увезли на скорой Бывший нападающий «Спартака» присутствовал на турнир в манеже академии Черенкова.

Чемпион СССР 1962 года в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил другой ветеран красно-белых Евгений Ловчев.

Сегодня в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова проходит футбольный турнир, посвященный 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков московского клуба 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова.

«Рейнгольду стало плохо в манеже, его увезли на скорой помощи», – сообщил Ловчев информагентству.

18 февраля Валерию Рейнгольду исполнится 78 лет. Валерий Леонидович выступал за «Спартак» на позиции крайнего нападающего и полузащитника с 1960 по 1967 годы. Он помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.