Кавазашвили о состоянии Рейнгольда: Сейчас он уже в сознании, инсульта нет, слава Богу Бывшему нападающему «Спартака» стало плохо во время турнира ветеранов.

Чемпион СССР 1962 года в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова. Соревнования проходили сегодня в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова.

О состоянии Валерия Леонидовича рассказал бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

«Сейчас Рейнгольд на обследовании, – отметил Кавазашвили в интервью Чемпионат.com – Пока диагноза точного нет. Но точно можно сказать, что инсульта нет, слава богу. Жена находится рядом, разговаривал с его дочкой. Говорят, что сейчас ему делают УЗИ. Сейчас он уже находится в сознании».

18 февраля Рейнгольду исполнится 78 лет. Валерий Леонидович выступал за «Спартак» на позиции крайнего нападающего и полузащитника с 1960 по 1967 годы. Он помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.