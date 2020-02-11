Евгений Ловчев: У Рейнгольда были проблемы с сердцем, мне тревожно за Валеру Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – про состояние Валерия Рейнгольда.

- Я приехал в манеж «Спартака», Рейнгольда уже увезли на скорой, - пояснил Евгений Серафимович. - Мне рассказали, что ему стало плохо, бригада врачей оказала ему первую помощь. Врач сказала, что после этого Валера стал узнавать людей. Затем его увезли в больницу. Но знаю, что у него были проблемы с сердцем, мне тревожно за Валеру.

В манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова проходит футбольный турнир, посвященный 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков московского клуба 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова.