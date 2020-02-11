Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни

Валерий Рейнгольд в течение нескольких лет был одним из экспертов «Советского спорта». 18 февраля Валерию Леонидовичу исполнилось бы 78 лет.

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» на позиции крайнего нападающего и полузащитника с 1960 по 1967 годы. Он помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.

Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича.