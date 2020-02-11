Юрий Семин: В Италии писали, что, таких футболистов, как Рейнгольд не видели никогда Печальную новость о смерти бывшего футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда прокомментировал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

По словам Юрия Павловича, Рейнгольд в 60-е восхищал итальянских журналистов ничуть не меньше, чем «король футбола» Пеле.

«Он был очень позитивным человеком, никогда не унывал, – заявил Семин в интервью Чемпионат.com – Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными ни были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу.

Вспоминаю один из моментов. Мы со «Спартаком» играли на турнире в Болонье. Там были мы, бразильская команда, «Болонья» и кто-то еще. В газетах тогда про него писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, никогда не видели».

У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд, с его скоростью, их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, каких больше не было».

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» на позиции крайнего нападающего и полузащитника с 1960 по 1967 годы и помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.

18 февраля Валерию Леонидовичу исполнилось бы 78 лет.

Семин играл за московский «Спартак» вместе с Рейнгольдом с 1965 по 1967 годы.