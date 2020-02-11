«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Рейнгольда Известный футболист скончался на 78-м году жизни.

Московский «Спартак» оставил сообщение после печальной новости о кончине ветерана красно-белых Валерия Рейнгольда.

«ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича», – говорится в сообщении красно-белых.

Валерий Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год. Он помог красно-белым выиграть чемпионский титул в 1962-м, а также завоевать Кубок СССР в 1963 и 1965 годах.

Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича.