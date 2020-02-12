«Спартак» отправился на сбор в Сочи без Глушенкова и Баду Сегодня утром красно-белые собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Сочи на третий сбор в рамках подготовки к весенней части сезона.

«По сравнению со сбором в Катаре в составе команды произошло несколько изменений. Полузащитник Никита Бакалюк находится в расположении юношеской сборной России, а защитник Малкольм Баду и хавбек Максим Глушенков будут тренироваться в Турции со «Спартаком-2», - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Отмечается, что во время сбора, красно-белые проведут товарищеский матч с ереванским «Араратом» (16 февраля).