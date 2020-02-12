Матчи азиатской Лиги чемпионов и Кубка АФК перенесены из-за коронавируса Все большее количество спортивных соревнований отменяется из-за эпидемии.

Матчи азиатской Лиги чемпионов и Кубка АФК (второй по значимости клубный футбольный турнир в Азии) будут перенесены на более поздний срок из-за коронавируса.

Об этом сообщают пресс-службы турниров.

Матчи восточной зоны Кубка АФК и игры с участием китайских клубов в Лиге чемпионов перенесены на апрель.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось до 44653. Только за прошедшие сутки в Китае из-за эпидемии погибло 97 человек.