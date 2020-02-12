Караев не подошел ЦСКА Нападающий КАМАЗа тренировался вместе с армейцами на сборе в Испании.

Официальный твиттер ПФК ЦСКА сообщил о том, что клуб не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым.

#ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим @fckamaz за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/VYerpVkhF6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2020

24-летний футболист был приглашен на просмотр и тренировался вместе с командой Виктора Гончаренко на первом зимнем сборе армейцев на юге Испании с 14 января по 9 февраля.

В нынешнем сезоне Караев провел 20 матчей в первенстве ПФЛ и Кубке России и забил 12 голов, в том числе «Спартаку» в 1/16 финала Кубка России (1:2).

Ранее уроженец Владикавказа выступал за «СКА-Хабаровск», «Химки», «Армавир», «СКА» (Ростов-на-Дону) и «Спартак» (Владикавказ).

Напомним, после 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.